Erstmals seit 17 Jahren findet in Ludwigshafen kein Weihnachtscircus mit internationalen Artisten, Komikern und Tieren statt. Am Dienstag hat ein Sprecher das beliebte Spektakel abgesagt. Der 18. Weihnachtscircus sollte traditionsgemäß zum Jahreswechsel 2020/21 stattfinden. Doch die Corona-Pandemie macht dieses Jahr das Gastspiel unmöglich. „Bis zuletzt haben wir geplant und gehofft“, bedauert Zirkusdirektor Stephan Riedesel die Entscheidung. Anstelle einer großen Show bietet der Weihnachtscircus nun lediglich auf einem Supermarktparkplatz in Oggersheim süße Spezialitäten unter dem Motto „Ludwigshafener Weihnachtscircus to go“ an.