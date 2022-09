Einen Lichterzauber wie in den Vorjahren werde es in diesem Jahr in der Weihnachtszeit in Ludwigshafen nicht geben. Das hat Markus Lemberger, der Leiter Unternehmenskommunikation der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Derzeit würden die Details für den Weihnachtsmarkt erarbeitet, ergänzte Lemberger. „Wir sind uns der besonderen Situation bewusst, dass wir einerseits ein ansprechendes Angebot entwickeln wollen, andererseits aber vor der Herausforderung stehen, Energie einsparen zu müssen.“ Wie das genau aussehen wird, lässt Lemberger noch offen: „Das Konzept wird Ende Oktober vorgestellt.“