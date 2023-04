Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Weihnachtsbeleuchtung in den Mannheimer Fußgängerzonen hat Tradition, lässt sie die Innenstadt doch in festlichem Glanz erstrahlen. Wegen der aktuellen Energieknappheit hat die Verwaltung nun mit den an der Beleuchtung beteiligten Akteuren eine Entscheidung für die bevorstehende Vorweihnachtszeit getroffen.

Demnach wird es den Lichterschmuck auch in diesem Jahr geben, die täglichen Beleuchtungszeiten in den Fußgängerzonen werden aber reduziert und die Dauer des Lichterglanzes insgesamt