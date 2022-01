Die Stadtverwaltung erinnert nochmals daran, dass der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) am 8. Januar in den Stadtteilen Edigheim, Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Oggersheim, Notwende/Melm, Ruchheim, Nord, West und Mitte ausrangierte Weihnachtsbäume einsammelt. Mundenheim ist am 10. Januar dran, die Gartenstadt am 11. Januar, Maudach am 12. Januar, Rheingönheim am 13. Januar und Süd am 14. Januar. In Ruchheim findet die Abholung am 8. Januar statt und wird durch die Freiwillige Feuerwehr organisiert. Der Termin für die Abholung des Weihnachtsbaums ist laut Stadtverwaltung im Abfall- und Wertstoffkalender 2022 mit einem entsprechenden Symbol vermerkt.

Ohne Lametta oder Kunstschnee

Der WBL bittet darum, die Bäume abgeschmückt, also ohne Lametta oder Kunstschnee, am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr auf dem Gehweg so abzulegen und darauf zu achten, dass weder Verkehrsteilnehmer noch Fußgänger beeinträchtigt werden. Künstliche Bäume gehören in den Restabfall und werden laut Stadtverwaltung nicht mitgenommen.