Mit verschiedenen Lichtinstallationen werden beim TWL-Lichterzauber Plätze und Straßenzüge sowie markante Gebäude und Bäume in der Ludwigshafener Innenstadt und am Rheinufer in Szene gesetzt. Ab 23. November glitzert nach Angaben der Lukom das festlich-farbenfrohe Lichtermeer in der Innenstadt und bildet am Rheinufer ein spannendes Wechselspiel zu den Lichtreflexionen auf dem Fluss. Neue Lichtkonzepte wird es demnach am Ludwigsplatz und auf dem Berliner Platz geben. Bei Letzterem werden die illuminierten Bäume den Platz in atmosphärisches Licht tauchen. Als Publikumslieblinge der Vorjahre sollen die größte begehbare Weihnachtskugel Deutschlands, der 4,50 Meter lange beleuchtete Weihnachtsschlitten sowie das „I Love LU“-Signet auch in diesem Jahr wieder die besondere Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. Einige Standorte der Objekte werden in diesem Jahr erneut variiert: Die Weihnachtskugel wird vor dem TWL-Gebäude in der Bismarckstraße stehen, der Schlitten zunächst auf dem Berliner Platz und danach am Rheinufer zu finden sein. Das „I Love LU“-Signet verbleibt am Rheinufer und sendet seine Botschaft über den Rhein nach Mannheim. Über 300.000 Lichtpunkte, in der Gesamtlänge mehr als zehn Kilometer Lichterketten sowie speziell für Ludwigshafen entwickelte Leuchtelemente und in weihnachtlichem Glanz erstrahlende Tannenbäume sollen dem Stadtzentrum bis in den Januar eine besondere Atmosphäre verleihen.