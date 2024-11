Bereits zum vierten Mal findet die seit 19 Jahren angebotene Wunschzettelaktion des Kinderschutzbunds Ludwigshafen in Kooperation mit der Rhein-Galerie statt. Wie es in einer Pressemitteilung des Einkaufszentrums heißt, konnten in den vergangenen Jahren mithilfe der Bürgerinnen und Bürger mehr als 7000 Kinderwünsche erfüllt werden. Dazu werden auch in diesem Jahr wieder in der Rhein-Galerie Weihnachtsbäume vom Kinderschutzbund mit Wunschzetteln geschmückt. Diese stammen von sozial benachteiligten Kindern, deren Weihnachtsgeschenke nicht so üppig ausfallen können. Die Bandbreite der Wünsche reicht von Kleidungsstücken über Dingen des täglichen Bedarfs bis hin zu gutem Essen.

Der Kinderschutzbund hängt am 19. November ab 11 Uhr zusammen mit Center-Manager Patrick Steidl die ausgefüllten Wunschzettel an die Weihnachtsbäume in der Rhein-Galerie. Die Wünsche können die Kunden des Einkaufszentrums dann erfüllen. Die Geschenke können am 23. und 30. November sowie am 7. Dezember, jeweils von 10 bis 19 Uhr, an einem Stand des Kinderschutzbunds abgegeben werden. Ansonsten ist das auch an der Kundeninformation möglich. Letzter Abgabetermin ist der 10. Dezember.