Gar keine schöne Bescherung: Unbekannte Täter haben am Heiligabend zwischen 18 und 21.45 Uhr mehrere Autos beschädigt, die auf dem Jacob-von-Lavale-Platz in Süd geparkt waren. Der Polizei zufolge wurden die Reifen der Fahrzeuge zerstochen. Bereits in der Nacht zum 21. Dezember wurde zudem im Wolfsgrubenweg in Edigheim die Heckscheibe eines geparkten Ford Ka eingeschlagen. Des Weiteren wurde in der Nacht zum Freitag die Heckscheibe eines Kia Picanto in der Giselherstraße in Edigheim zertrümmert. Zeugen der Vorfälle sollen sich bei der Polizei melden: Telefon 0621/963-2222.