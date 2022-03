Im Ebertpark beginnt am Montag, 7. März, eine Reinigungsaktion des Weihers. In der ersten Woche wird die hierfür benötigte technische Ausrüstung aufgebaut und das Wasser bis zu einem für die Fische unkritischen Punkt abgepumpt, informiert die Stadtverwaltung. In der Folgewoche werden die Fische in entsprechend großen Transportcontainern mit Frischluftzufuhr im Betriebshof des Ebertparks untergebracht. Anschließend kann der Schlamm im Weiher abgesaugt und das Becken gereinigt werden. Läuft alles nach Plan, kann der Weiher ab Freitag, 18. März, wieder befüllt werden. Bei ausreichendem Wasserstand werden die Fische dann wieder eingesetzt. Die letzten Reinigungsaktionen fanden in den Jahren 2014 und 2019 statt. Dieser Fünf-Jahres-Rhythmus wurde nun verkürzt, um das Schlammaufkommen und den damit verbundenen Reinigungsaufwand geringer zu halten, so die Stadt. An den Reinigungsarbeiten sind Mitarbeiter der Stadt sowie eine externe Firma beteiligt.