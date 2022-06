„Cloud Daughters“, das internationale weibliche Dokumentationstheaterprojekt , hat am Samstag im Pfalzbau in Ludwigshafen Premiere.

Im Mittelpunkt stehen Mütter und ihr Einfluss auf das gegenwärtige Leben ihrer Töchter. Die Weltpremiere findet am Wochenende auf den Pfalzbau Bühnen zu Ludwigshafen statt.

„Die Idee zu dem Projekt ist während der Pandemie entstanden“, erzählt Jenke Nordalm, während sie sich mit ihrer Kollegin Julie Paucker eine Pause vor dem Gebäude der Pfalzbau Bühnen gönnt. Die beiden Regisseurinnen arbeiten bei der Realisation des internationalen Dokumentartheaterprojekts „Cloud Daughters“ zusammen, das am Samstag, 11. Juni, um 18 Uhr seine Uraufführung auf der Bühne unter dem in der Nähe situierten Dach feiert. Im Fokus steht eine weibliche und feministisch konturierte Perspektive auf das Geschehen in der Corona-Krise. Doch die Performance geht noch weiter in der sehr persönlichen Historie der Beteiligten zurück.

Internationale Kooperation

Vor diesem Hintergrund haben Paucker und Nordalm, deren künstlerische Heimat die „Kula Compagnie“, ein transnationales Theater, ist, mit Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern kooperiert, was in Zeiten von Pandemie und Reisebeschränkungen vorerst nur auf digitalem Wege möglich war. Eine Herausforderung, der man sich erfolgreich gestellt hat. Die drei Darstellerinnen, die sich mit Schauspiel, Musik und Performance in das Projekt einbringen, haben ihre Wurzeln in Deutschland, Israel, Bulgarien, Schweden, Ungarn und der Schweiz. Eine Bandbreite, die so faszinierend wie die Biographien der eigenen Mütter ist.

Gerade auf der Basis dieser Beziehung erfolgt auf der Bühne die Annäherung an die Leistungen, die von der Generation der Mütter erbracht worden sind. Obwohl sie keine Frauenrechtlerinnen gewesen seien, so lautet eine Erkenntnis aus der gemeinsamen Arbeit an dem Projekt, hätten sie sich Schritt für Schritt eine Freiheit erobert, von der die Generation davor nur zu träumen gewagt habe. Freiheiten, die heute selbstverständlich anmuten mögen, es allerdings nicht sind, wenn man dem Kontext der Zeit nachspürt, in der das Jetzt nicht selten gegen große Widerstände erkämpft worden ist.

Jede Generation hat demnach die Grenzen der Freiheiten erweitert und damit die Weichen für die Emanzipation der Nachkommen gestellt. Das Projekt „Cloud Daughters“ will diese Entwicklung aufzeigen, wobei die Beteiligten jedoch auch zu der nüchternen Erkenntnis kommen, dass dieser Prozess immer wieder ins Stocken geraten ist. Demnach hat die Corona-Krise wieder zu einem Erstarken des Nationalen und Patriarchalen geführt. Gründe dafür seien die geschlossenen Grenzen, der Rückzug zahlreicher Menschen ins Private und der Wunsch nach Kontrolle. Feministische Errungenschaften stünden dadurch auf dem Spiel.

Auf Spurensuche

„Die Aufgabe als Künstlerin besteht nun darin, sich damit auseinanderzusetzen“, bemerkt Jenke Nordalm. Es sei wichtig, gesellschaftliche Herausforderungen anzusprechen und sie auf kreative Weise an die Oberfläche zu bringen. Diese Form von Diskurs sei es, den die Kunst in bewegten Zeiten leisten könne. Man wolle dem Publikum vor Augen führen, wie sehr Töchter heute von den Anstrengungen ihrer Mütter profitierten. Jede der drei Künstlerinnen hat sich dabei auf eine sehr persönliche autobiografische Spurensuche begeben.

Ermöglicht wurde die Arbeit im Vorfeld durch die internationale Vernetzung und Solidarität aller Beteiligten. „In der Corona-Krise waren Künstler plötzlich von ihrem normalen Leben und Jobs abgeschnitten“, geht Julie Paucker auf die Schwierigkeiten ein, denen sich die Theaterszene im Alltag ausgesetzt sah. „In dieser Zeit haben wir uns regelmäßig ausgetauscht und dokumentarisches Material gesammelt, haben Aufzeichnungen gemacht und Texte geschrieben, die nun in das Projekt einfließen“. Mit den Mitteln von Theater, Gesang und Darstellung werden sie jetzt in der Retrospektive auf die Bühne im Pfalzbau gebracht.

„Plötzlich waren wir alle zwangsläufig mehr mit unseren Eltern und der Vergänglichkeit des Lebens befasst“, erinnert sich Julie Paucker, die aus der Schweiz stammt. Jede ihrer Darstellerinnen bringe diesbezüglich eine eigene Perspektive in das große Ganze ein.

Beatrice Fleischlin, die seit Jahren mit dokumentarisch-fiktionalen Projekten und Performances in Deutschland und der Schweiz befasst ist, sah sich durch die Pandemie plötzlich in den Garten ihrer Mutter katapultiert. Die Erinnerung an ihre bäuerlich-patriarchalisch geprägte Kindheit holte sie in ihrem Geburtshaus ein.

Persönliche Geschichte

Nadia Migdal ist eine Schauspielerin mit israelischen, schwedischen und deutschen Wurzeln. Sie ereilte der Lockdown in Tel Aviv, wo sie nunmehr seit vier Jahren lebt und arbeitet. Hajnalka Péter unternahm die ersten Schritte im Rahmen des Projekts im Homeoffice in ihrer Stuttgarter Wohnung. Die internationale Sängerin mit ungarischen und bulgarischen Wurzeln agiert in diversen Formationen und Bands. Ihre persönliche Suche nach ihrer vor 15 Jahren verstorbenen Mutter bringt sie in ihre Performance bei den „Cloud Daughters“ ein. Zu sehen am Wochenende im Pfalzbau.

Info

Die Uraufführung von „Cloud Daughters“, ein internationales weibliches Dokumentartheaterprojekt, wird am Samstag, 11. Juni, um 18 Uhr und am Sonntag, 12. Juni, um 20 Uhr im Pfalzbau Theater in Ludwigshafen zu sehen sein. Weitere Infos und Tickets unter www.theater-im-pfalzbau.de.