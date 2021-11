Seit 2015 findet der Frauenwirtschaftstag Ludwigshafen statt. In diesem Jahr weitet sich der Tag nun in seiner vierten Auflage vom 12. bis 19. November zu einem Programm für eine ganze Woche aus.

Unter dem Motto „Zukunft der Arbeit – Weibliche Visionen und Lösungen“ werden den Veranstalterinnen zufolge in überwiegend digitalen und kostenfreien Veranstaltungen sowie in unterschiedlichen Formaten die Herausforderungen der Digitalisierung der Arbeit betrachtet. Die Veranstalterinnen sind: der Verein Business and Professional Women, die Gleichstellungsstelle und die Wirtschaftsförderung der Stadt sowie die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Mit weiteren Kooperationspartnern präsentieren sie die diesjährige Veranstaltungsreihe, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) steht.

Beleuchtet werden sollen in den Veranstaltungen die Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung am Arbeitsplatz und in Unternehmen. „Nie waren mehr Menschen nicht ,vor Ort’ auf der Arbeit, musste in Unternehmen und Verwaltung Führung anders organisiert werden und andere wie auch neue Kommunikationsformen eingeübt werden“, heißt es in der Ankündigung.

Am 12. November wird Jutta Rump von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft zum Thema „Leaderhsip in digitalen Zeiten – Führen ist weiblich?“ referieren, im Rahmen der Reihe „Lu Digital“ findet am 15. November der Workshop „Frauen in Führung – Handlungsfähigkeit in Zeiten der Unsicherheiten“ statt. Am 16. November wird der Frage nachgegangen: „Wie muss eine digitale Wirtschaft oder öffentliche Verwaltung aussehen, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind?“, und bei der Hybridveranstaltung „Wissen teilen – Gemeinsam wachsen: Netzwerken mit Working out Loud“ soll es dann am 18. November um das Wechselspiel zwischen eigener Kompetenz und persönlicher Entwicklung gehen. Am 19. November findet die Online-Veranstaltung „Zukunft der Arbeit – Weibliche Visionen und Lösungen“ statt.

Im Netz

Das Programm sowie die Möglichkeit, sich anzumelden gibt es hier:www.frauenwirtschaftstage-ludwigshafen.de