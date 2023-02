Bei der großen Weiberfasnachtsparty in der Friedrich-Ebert-Halle ist es laut Polizei kurz nach Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Feiernden gekommen. Den Beamten zufolge eskalierte eine Meinungsverschiedenheit wegen der bestellten Getränke. Drei Personen im Alter von 31, 30 und 41 Jahren seien hierauf von drei bis vier Männern angegriffen und leicht verletzt worden. Die Angreifer konnten bislang nur teilweise identifiziert werden, Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen. Rund 2000 Besucher haben am Donnerstag in zumeist aufwendigen Verkleidungen die Eberthalle belebt und hatten Spaß ab der ersten Minute. Großen Anteil daran hatte eine Partyband aus Assenheim, doch auch DJ Propeller und DJ Carmines sorgten für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche.