Im Ortsteil Iggelheim sind am Samstag größere Mengen Mehl aus einem Silo ausgetreten.

Was ist das? Diese Frage stellte sich ein Familienvater am frühen Samstagmorgen beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster in Böhl-Iggelheim. Dächer, Autos und Straße waren im Ortsteil Iggelheim weiß gepudert, der Himmel aber strahlend blau. „Schnee kann es nicht sein, dachte ich“, erzählt der Vater, dessen Kinder vielleicht schon auf die nächste Schlittenfahrt spekulierten. Die Antwort, was da strahlend weiß auf Gehweg und Straße lag, war schnell gekärt. Über ein Silo einer Mühle in der unmittelbaren Umgebung wurden laut Freiwilliger Feuerwehr Böhl-Iggelheim größere Mengen Mehl freigesetzt, die sich in südöstlicher Richtung über den Ort verteilt hatten.

Das Mehl wurde mit Kehrmaschinen über den Mühlenbetreiber von den Straßen noch am Samstag entfernt, die Schlitten konnten also in der Garage bleiben. Eine Gefahr ging laut Feuerwehr von dem Mehl nicht aus. „Es kann ohne Bedenken über den Restmüll entsorgt werden.“