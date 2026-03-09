Bei der Walter-Mühle arbeiten zehn Menschen rund um die Uhr, um Mehl zu beseitigen, das am Samstag für Chaos sorgt. Der Chef ist kooperativ und hofft auf die Versicherung.

Hans-Peter Berizzi war Montagmorgen immer noch außer Atem. Der Geschäftsführer der Walter-Mühle in Böhl-Iggelheim hatte ein aufreibendes Wochenende hinter sich. Eines, das er in dieser Form nicht hatte kommen sehen. Berizzi war seit Samstagfrüh damit beschäftigt, ein Chaos zu beseitigen, das in der Nacht auf Samstag Teile von Iggelheim in ein Winterparadies verwandelt hatte – zumindest auf den ersten Blick.

Weil eine Metall-Manschette und dadurch eine Rohrleitung geplatzt war, die die Mehl-Produktion mit einem Silo verbindet, waren mehrere Tonnen feinstes Mehl ausgetreten und hatten das komplette Firmengelände sowie die angrenzende Nachbarschaft mit dem weißen Pulver überzogen. Beim ersten Blick aus dem Fenster wunderten sich die Menschen in Iggelheim über einen vermeintlichen Wintereinbruch, der im Wetterbericht nicht angekündigt worden war. Schnell stellte sich danach heraus, dass sich kein Schnee, sondern Mehl auf die Gehwege, die Autos und die Häuser gelegt hatte.

„Zehn Mann rund im die Uhr im Einsatz“

„Wir waren das gesamte Wochenende im Einsatz“, erzählte Berizzi. Er hatte Samstagmorgen von dem Unfall erfahren. „Bis zu zehn Personen waren rund um die Uhr im Einsatz“, sagte der Geschäftsführer der Walter-Mühle. Alle Mitarbeiter seien eingesprungen, um das Chaos so schnell wie möglich zu beseitigen. Im Notfall zeigte sich das gute Miteinander der Belegschaft. „Wir feiern zusammen und wir schaffen zusammen“, sagte Berizzi am Montag.

In einer Schneise von etwa 500 auf 150 Meter waren auch Privathaushalte betroffen. Foto: privat/oho

Der große Schreck war bei ihm bereits verflogen, inzwischen konnte er in dem technischen Defekt positive Begleiterscheinungen erkennen: Neben dem Zusammenhalt der Angestellten war das außerdem die Hilfsbereitschaft von bekannten und Kunden. „Es haben sich viele gemeldet, die Hilfe angeboten haben“, berichtete er von Bäckern aus der Umgebung, die unterstützen wollten. Berizzi konnte die Angebote dankend ablehnen, denn sein Team beseitigte das Mehl so schnell es ging.

Mit Anwohnern im Austausch

Der größte Teil des Mehls war auf dem Firmengelände heruntergerieselt und wurde von den Mitarbeitern dort gesammelt. Der Wind hatte einen Teil aber in die Nachbarschaft getragen. In einer Schneise von etwa 150 Meter auf 500 Meter waren Anwohner betroffen. „Schnee kann es nicht sein, dachte ich“, erzählte ein Vater aus Iggelheim, dessen Kinder vielleicht schon auf die nächste Schlittenfahrt spekulierten. So weit kam es nicht, denn die weiße Pracht wurde durch ein Unternehmen, das die Walter-Mühle engagiert hatte, grobflächig beseitigt.

Die Walter-Mühle ließ das Mehl beseitigen – so gut es geht. Foto: Privat/oho

„Wir haben uns um alles gekümmert, so gut es ging“, berichtete Berizzi am Montag. Er sei mit den betroffenen Bewohnern im Austausch und kündigte an, alle Schäden beheben zu wollen. Gerade sei er dabei, eine Fachfirma zu beauftragen, um die Photovoltaik-Anlagen in der Nachbarschaft säubern zu lassen. Es ist ihm wichtig, dass die Anwohner im Ortsteil Iggelheim nicht darauf sitzen bleiben, die Verschmutzungen beseitigen zu müssen. Deshalb sind die betroffenen aufgerufen, sich bei Berizzi zu melden, wenn es Schäden gibt – wenn beispielsweise Autos nach einer Reinigung immer noch Rückstände des Mehls aufweisen.

Versicherung soll für Schäden haften

Der Geschäftsführer der Walter-Mühle wird die Meldungen der Anwohner sammeln, und er geht davon aus, dass die Schäden von der Versicherung reguliert werden. Für einen nicht selbst verschuldeten technischen Defekt, der den Unfall auslöste, hat das Unternehmen eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. „Der Schaden ist gemeldet“, sagte Berizzi. Jetzt wartet er auf eine Rückmeldung der Versicherung und glaubt daran, dass die für alle Kosten aufkommt, die das ausgetretene Mehl verursacht hat. Ist dem so, ist die Walter-Mühle mit einem großen Schrecken davongekommen.

Nur das ausgetretene Mehl wird der Mühle niemand ersetzen. Einige Tonnen verstreute der Wind in der Umgebung, so dass ein niedriger vierstelliger Eurobetrag am Unternehmen hängen bleiben wird. Das ist aus Sicht von Berizzi ärgerlich, aber verkraftbar, wenn es der einzige Schaden bleibt, der nach dem Schock am Samstagmorgen verbleibt.

Für das aufgesammelte Mehl gibt es übrigens keine Verwendung mehr. Es wird noch am Montag auf die Mülldeponie gebracht. „Leider bleibt uns keine andere Wahl, weil das Mehl verdreckt ist“, sagte Berizzi.