Die Schäden an der wegen ihrer Farbgebung sogenannten Weißen Hochstraße halten sich offenbar in Grenzen. Das sagte Björn Berlenbach als städtischer Tiebauspartenchef am Montagabend im Stadtrat. „Es gibt erste Signale des Ingenieurbüros, dass wir nicht mit schlimmeren Schäden rechnen müssen“, informierte er mit Blick auf die statischen Nachberechnungen, deren Ergebnisse bald vorliegen sollen. Die Weiße Hochstraße ist die 950 Meter lange Fortsetzung der maroden Pilzhochstraße (500 Meter) in Richtung Pylonbrücke. An der Weißen Hochstraße ist Beton abgeplatzt und rostige Eisenarmierungen liegen frei. Für 2022 hatte Berlenbach zuletzt eine Betonsanierung angekündigt, je nachdem, wie die Untersuchungen der Experten ausfallen.