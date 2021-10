Bei einer Sondersitzung am 29. November entscheidet der Stadtrat, wie die durch den 2020 vollzogenen Abriss der Pilzhochstraße entstandene 520-Meter-Lücke der Hochstraße Süd geschlossen wird: durch eine reine Spannbetonkonstruktion für knapp 91 Millionen Euro, die die Stadtverwaltung empfiehlt. Oder durch eine Beton-Stahlkonstruktion für rund 123 Millionen Euro. Beide Varianten wurden am Montag im Stadtrat vorgestellt. Mitte 2023 sollen die Arbeiten starten und Ende 2025 fertig sein – damit dann ab 2026 die heiße Phase des Abrisses der Hochstraße Nord (B44) beginnen kann. Die Südtrasse wäre dann die Hauptentlastungsroute. Parallel dazu soll auch die sogenannte Weiße Hochstraße saniert werden. Sie ist das Verbindungsstück zwischen der ehemaligen Pilzhochstraße und der Pylonbrücke. Die Weiße Hochstraße wurde statisch überprüft. Auf diese Weise sollte geklärt werden, was notwendig ist, um den 950 Meter langen westlichen Abschnitt der Hochstraße Süd für das erwartete Verkaufsaufkommen fit zu machen. Die Ergebnisse zeigten, dass nur begrenzte Bereiche der Brücke verstärkt werden müssen. Betroffen sind zwei kleinere, vier bis acht Meter lange Einzelbauwerke. Um die darunterliegenden Parkplätze vor bröckelndem Beton zu sichern, wurden Teile vorsorglich abgetragen. Die Weiße Hochstraße muss also innerhalb des normalen Sanierungszyklus von 20 bis 25 Jahren grundsaniert werden.

Belastung für Anwohner minimieren

Um die Belastung der Anwohner durch die Baustellenarbeiten so gering wie möglich zu halten, hat die Stadtverwaltung entschieden, die Arbeiten parallel zum Bau der neuen Brücke, die die Pilzhochstraße ersetzen wird, vorzunehmen. Auch standardmäßige Erneuerungen wie die des Fahrbahnbelags, der Fugenabdeckungen, der Schutzplanken und Beleuchtungen sind dann vorgesehen, hieß es am Montagabend im Stadtrat seitens der Stadtverwaltung. Kosten wurden nicht genannt.