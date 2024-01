(aktualisiert 16.27 Uhr) Trotz Schnee und Eis hat es im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim am Mittwochmorgen kein wesentlich erhöhtes Verkehrsunfallaufkommen gegeben. Allerdings sei das Verkehrsaufkommen auch geringer gewesen als an anderen Tagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereigneten sich bis zum Nachmittag im Raum Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 26 glättebedingte Unfälle. Bei zwei davon wurden drei Personen leicht verletzt. Von den 26 Unfällen ereigneten sich allein 16 in Mannheim, zwei in Heidelberg sowie acht im Rhein-Neckar-Kreis. Der Winterdienst befindet sich seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Auch die Verkehrsdienste Heidelberg und Mannheim bestreifen weiterhin die Straßen in der Region, um Gefahrenstellen auszumachen und diese beseitigen zu lassen. Die Polizei bittet die Bevölkerung dennoch um erhöhte Vorsicht ob der aktuellen Witterung.