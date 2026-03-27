Einen vierfach gesuchten Mann haben Bundespolizisten am Donnerstagvormittag am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen. Gegen 11.40 Uhr kontrollierten die Beamten den 26-Jährigen routinemäßig. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann viermal polizeilich gesucht wurde. Wegen Diebstahlsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sollte er laut Polizei eine Gefängnisstrafe verbüßen. Mit der Zahlung einer Geldstrafe hätte der Mann dies abwenden können. Er konnte den Betrag jedoch nicht aufbringen und verbüßt nun eine 101-tägige Haftstrafe.