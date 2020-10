Wegen der Sanierung der Stadtbahngleise in der Ludwig- und Kaiser-Wilhelm-Straße in der Innenstadt ( 10. bis 23. Oktober) kündigt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Umleitungen für Mannheim und Ludwigshafen an.

Von der Sperrung für den Stadtbahnverkehr betroffen sind laut RNV die Linien 6/6A, 7, 8 und 10. Die Gleisarbeiten werden am Wochenende von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, im Gleisdreieck auf der Kreuzung Ludwig-/Kaiser-Wilhelm-Straße fortgesetzt, wodurch sich weitere Umleitungen ergeben. Darüber will die RNV gesondert informieren. Die Linien werden von 10. bis 23. Oktober wie folgt umgeleitet:

Linie 6/6A: Sie wird getrennt und umgeleitet. Auf der Mannheimer Seite fahren die Stadtbahnen von Neuostheim/SAP-Arena S-Bahnhof kommend ab der Haltestelle Kunsthalle eine Umleitung über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Abendakademie, Paradeplatz, Wasserturm sowie Kunsthalle und zurück in Richtung Neuostheim/SAP-Arena S-Bahnhof. Auf der Ludwigshafener Seite fahren die Straßenbahnen der Linie 6 von Rheingönheim kommend ab der Haltestelle Berliner Platz eine Umleitung über die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Hauptbahnhof, Marienkirche und Klinikum zur Haltestelle Ebertpark und zurück. In diesem Zeitraum können die Haltestellen Mannheim-Rathaus, Rheinstraße, Handelshafen in Mannheim sowie Lu-Rathaus und Ludwigstraße durch die Bahnlinie 6/6A nicht bedient werden.

Linie 7: Für die Linie 7 wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese Busse verkehren zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Oppau. Die Bahnen der Linie 7 fahren ab der Haltestelle Berliner Platz eine Umleitung über Hauptbahnhof zur Haltestelle Ebertpark und zurück. In diesem Zeitraum können die Haltestellen Oppau Süd, Gartenstraße, Lu-Rathaus und Ludwigstraße weder von der Bahnlinie noch vom Ersatzverkehr bedient werden. Wegen einer anderen Baustelle verkehrt auf der Mannheimer Seite auf der Linie 7 bereits zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und der Endhaltestelle Vogelstang ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Linie 8: Die Straßenbahnlinie 8 hat für den genannten Zeitraum nur einen verkürzten Linienweg und verkehrt ausschließlich auf der Mannheimer Seite zwischen den Haltestellen Rheinau Karlsplatz und Mannheim-Hauptbahnhof.

Linie 10: Die Linie 10 verkehrt nicht. Zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Ebertpark können Fahrgäste die umgeleiteten Linien 6 und 7 nutzen. In Fahrtrichtung Luitpoldhafen werden Fahrgäste gebeten, auf die Buslinien 74 und 77 auszuweichen.

