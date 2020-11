Für zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren ist eine wüste Schlägerei am Montagabend in der Pfingstweide im Krankenhaus geendet. Nach Polizeiangaben meldeten Anwohner gegen 21.25 Uhr, dass sich zwei Männer vor einem Anwesen in der Lissaboner Straße prügeln würden. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren beiden Kontrahenten bereits getrennt. Die beiden Männer waren angeblich wegen einer Frau in einen Streit geraten, der in einer handfesten Auseinandersetzung auf offener Straße endete. Dabei schlugen beide mit einem Hammer und einem Schlagstock aufeinander ein und verletzten sich gegenseitig. Beide Männer mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der 33- und der 38-Jährige müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.