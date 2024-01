Wegen der Großdemonstration gegen Rechts am Samstag, 27. Januar, 16 bis 18 Uhr, auf dem Alten Messplatz in Mannheim und eines weiteren Demonstrationszugs von 18 bis 20 Uhr von der Abendakademie in U1 über die Breite Straße und die Planken bis zum Plankenkopf in O7/P7, gibt es an diesem Tag mehrere Straßensperrungen im Stadtgebiet. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach wurden für die Demonstration auf dem Alten Messplatz 2000 Teilnehmer angemeldet, wegen der deutlich höheren Teilnehmerzahlen bei Versammlungen aus gleichem Anlass in anderen Städten, geht die Stadt aber davon aus, dass die Teilnehmerzahl um ein Vielfaches höher sein wird. Für den anschließenden Demonstrationszug sind 200 Teilnehmer angemeldet. Auch hier rechnet die Stadt mit deutlich mehr Teilnehmern.

Möglichst weiträumig umfahren

Je nach Bedarf könnten deshalb zwischen 15 und 19 Uhr die Dammstraße wie auch die Langstraße in Höhe Alter Messplatz voll gesperrt werden, teilt die Verwaltung weiter mit, ebenso die Straße „Am Meßplatz“ Höhe Mittelstraße, die Brückenstraße und die Kurpfalzbrücke in beide Fahrtrichtungen. Von 17.30 bis 19 Uhr könnte zudem der Kurpfalzkreisel (Friedrichsring und Luisenring) voll gesperrt werden. Insgesamt ist wegen der Demonstrationen mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Dem Individualverkehr empfiehlt die Stadt daher, die von möglichen Sperrungen betroffenen Straßen weiträumig zu umfahren. Die Kurpfalzbrücke kann über die Jungbusch- und die Friedrich-Ebert-Brücke, der Kurpfalzkreisel über den Parkring, die Bismarckstraße und den Kaiserring umfahren werden. Zudem werden während den Versammlungen mehrere Bus