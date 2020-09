Die Stadt hat ihren für 6. Januar geplanten Neujahrsempfang im Pfalzbau abgesagt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) begründete den Schritt mit der Corona-Pandemie und der Unsicherheit mit Blick auf die Infektionsentwicklung. An ihrer Rede zum Jahresanfang wird sie aber festhalten. Steinrucks Rede wird am 6. Januar per Livestream im Internet übertragen. Diese Rede nutzt sie, um anstehende Großprojekte der Stadt zu skizzieren. Sie wolle die Vertreter der Bäcker- und Schornsteininnung anfragen, ob sie bei der Ansprache dabei sein wollen. Traditionell überreichen die Bäcker eine Neujahrsbrezel und die Schornsteinfeger sollen der Stadt Glück bringen. Doch nicht nur die Oberbürgermeisterin verzichtet auf ihren Neujahrsempfang. Auch die Ortsvorsteher haben Steinruck zufolge vereinbart, auf Empfänge in den Stadtteilen zu verzichten. Falls möglich, sollen alle Veranstaltungen im Laufe des Jahres als Bürgerempfänge im Freien nachgeholt werden. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber mit Blick auf die immer noch grassierende Corona-Pandemie und deren unberechenbare Entwicklung ist diese Entscheidung einfach notwendig und vernünftig“, betont Steinruck. Es gehe darum, Menschen vor einer Corona-Infektion zu schützen. Daher sei der Verzicht auf Großveranstaltungen sinnvoll.