Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Impfaktion in Suppenküche

Fall 74: Viele Gäste der Suppenküche an der Apostelkirche kämpfen mit gesundheitlichen Beschwerden und zählen dieser Tage zur Risikogruppe. So war und ist es wichtig, Aufklärung zu leisten in dieser pandemiebedingt besonders herausfordernden Zeit. Gemeinsam mit den Street Docs bot die Einrichtung eine Impfaktion vor Ort an, bei der sich Menschen unbürokratisch gegen Covid-19 impfen lassen konnten. Die Suppenküche wird seit Jahren von der „Aktion 72“ unterstützt.

In der Gruppe motivieren

Fall 75: Um nach de Entgiftung gemeinsam einen Weg aus der Sucht zu finden, stellt sich der Sucht-Selbsthilfeverein Blaues Kreuz Ludwigshafen regelmäßig bei Entgiftungspatienten in der Klinik Guter Hirte vor. Gemeinsam wird ein Weg aus der Abwärtsspirale gesucht. Dafür bietet der Verein eine Motivationsgruppe an, die von ausgebildeten ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfern geleitet werden. Der Austausch mit Gleichgesinnten im geschützten Rahmen ist sehr hilfreich und fördernd für Abstinenz. „Wir können niemand trockenlegen, aber die Person begleiten und Wege aufzeigen“, heißt es dazu von Seiten der Mitarbeiter. Um dieses Angebot aufrecht zu halten, ist der Verein wegen der Miete und Mietnebenkosten auf Spenden angewiesen. Spenden, wie die aus der „Aktion 72“.

Der Spielsucht entrinnen

Fall 76: Seit 2019 befindet sich Herr M. in der Beratung für Spielsüchtige im Haus der Diakonie. Es fällt ihm nach wie vor schwer, das Spielen am Automaten einzustellen. Da er allein und von Arbeitslosengeld lebt, hat er meist ab Mitte des Monats kein Geld mehr, weil er den größten Teil seines geringen Einkommens in Spielautomaten wirft. Für eine stationäre Rehatherapie konnte er sich lange Zeit nicht entscheiden, da Veränderungen ihm Angst machen. Mit einer finanziellen Unterstützung über die „Aktion 72“ konnte er sich eine Fahrkarte kaufen, um sich die Therapieeinrichtung ansehen zu können. Nachdem er die Einrichtung besichtigt hatte, entschied sich der Mann für eine stationäre Therapie, die er demnächst antreten wird.

