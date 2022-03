Es ist kein Aprilscherz: Am Freitag, 1. April, steigt auf der Parkinsel der „Run Up Lu 2022“. Ab 17 Uhr wird der Ludwigshafener Lauf-Club die Lauf- und Walkingsaison eröffnen.

Ziel des „Run Up“ ist es, (Wieder-) Einsteiger und Aktive jeden Alters zum gemeinsamen Laufen zu motivieren. Gelaufen oder gewalkt werden können am 1. April eine, zwei, drei, vier oder gar fünf Runde(n), also Strecken zwischen zwei und zehn Kilometer Länge. Es erfolgt keine Zeitnahme. Gemeinsam mit einer Trainerin läuft der Nachwuchs zwei Kilometer. Einsteiger erhalten Tipps von erfahrenen Lauftrainern des Ludwigshafener Lauf-Club (LLC). Diese sind an diesem Tag auch auf der Strecke unterwegs. „Alte Hasen“ finden an diesem Abend Gleichgesinnte, mit denen sie zusammen sporteln können.

Treffpunkt ist direkt unterhalb des Parkplatzes an der Pegeluhr in Ludwigshafen- Süd. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich die 7,5 Kilometer im Walking für das Deutsche Sportabzeichen dokumentieren zu lassen. Start hierfür ist um 17 Uhr. Offizielle Sportabzeichen-Prüfer werden an diesem Abend vor Ort sein. Ebenfalls um 17 Uhr bietet der LLC einen Workshop zum Thema „Nordic-Walking – aber richtig“ an. Ab 17.20 Uhr findet ein gemeinsames Warm-up statt. Um 17.30 Uhr fällt der offizielle Startschuss zum „Run Up“ für die Läufer und (Nordic-) Walker. Zeitgleich folgt der Workshop „Slow Jogging“, dem neuen, besonders gesundheitsfördernden Trendsport aus Japan. Unter allen Teilnehmern am „Run Up“ werden Sachpreise verlost. Die Teilnahme ist kostenlos.

Seit Jahren engagiert sich der LLC für soziale Projekte. Heuer geht der Erlös des Kuchenbüffets an die vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine. Aus Umweltschutzgründen möchte der LLC weitgehend auf Einweggeschirr und -becher verzichten und bittet daher, möglichst eigene Becher oder eigenes Geschirr mitzubringen.

Noch Fragen?

Informationen zum „Run Up“ am 1. April unter: www.ludwigshafener-lc.de