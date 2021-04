Das im Oggersheimer Gewerbegebiet Westlich B 9 geplante Höffner-Möbelhaus hat eine weitere baurechtliche Hürde genommen. Der Bauausschuss hat am Montag einstimmig der geänderten Planung zugestimmt.

Ursprünglich sollte auf dem früheren Gelände eines Gartenmarktes an der Ecke Dürkheimer/ Lambsheimer Straße ein Sconto-Möbeldiscounter seinen Platz finden. Sowohl hinter Sconto wie auch hinter Höffner steht die Krieger-Unternehmensgruppe, die sich mittlerweile für ein hochwertigeres Möbelhaus an dem Standort entschieden hat. Deswegen musste die Planung verändert werden.

Ludwigshafen habe schon einige Möbel-Discountermärkte, „was fehlt, ist ein höherwertiges Möbelhaus“, begründete eine Vertreterin der Krieger-Gruppe die Entscheidung für eine Neuausrichtung des Projekts. Geplant sei ein Möbelhaus Höffner XS mit einem qualitativ besseren Sortiment. Ein vergleichbares Haus gebe es bereits in Schwetzingen. Zielgruppe seien auch jüngere Kunden. Daneben sollen hochwertige Wohneinrichtungen sowie Küchen verkauft werden. „Dafür brauchen wir mehr Verkaufsfläche als in einem Abholmarkt“, sagte die Investorin. Da die Kunden – im Unterschied zum Discounter – ihre Möbel bestellen und per Lieferung erhalten, sei trotz der größeren Verkaufsfläche nicht mit wesentlich mehr Verkehr zu rechnen. Der dreigeschossige Bau soll außerdem etwas höher werden, damit die Fassade wie bei anderen Höffner-Häusern gestaltet werden könne.

Mehr Verkaufsfläche

Nach Angaben der Bauverwaltung soll die Verkaufsfläche um 4000 Quadratmeter erhöht werden. Im Gegenzug reduziere sich aber auch die Lagerfläche, weil weniger Einrichtungsgegenstände zum Mitnehmen vorgehalten werden müssten. Die Grundfläche des Möbelhauses bleibe in etwa gleich. Die Verkaufsfläche werde insgesamt bei 14.300 Quadratmetern liegen. Der Eingang liegt zur Dürkheimer Straße hin, die Anlieferung erfolgt von der Lambsheimer Straße aus. Ein Teil des Dachs soll begrünt werden.

Mit den geplanten 322 Parkplätzen liegt die Krieger-Gruppe unter dem von der Stadt vorgegebenen Stellplatzschlüssel für großflächigen Einzelhandel. 87 Stellplätze fehlen zu den eigentlich erforderlichen 409 Parkplätzen. Diese würden laut Investor aber nicht gebraucht, wie Erfahrungswerte aus anderen Höffner-Häusern zeigten. Falls es zu Parkplatzproblemen käme, werde nachjustiert.

Einstimmig beschlossen

Der Bauausschuss begrüßte einmütig das geplante hochwertigere Möbelhaus und stimmte einstimmig für die Bebauungsplanänderung. „Das ist eine sehr schöne Entwicklung“, meinte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Wir sind begeistert. Etwas Höherwertiges hat uns noch gefehlt“, sagte Christoph Heller (CDU). Zustimmung signalisierte auch die Oggersheimer Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD), die das Projekt bereits im Ortsbeirat beraten hatte.