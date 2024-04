Auf einen Trickbetrüger ist laut Polizei am Donnerstag eine 18-Jährige hereingefallen. Gegen 17.15 Uhr hatte ein Unbekannter ein Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel in der Straße „Im Zollhof“ (Mitte) betreten und die junge Angestellte darum gebeten, ihm 600 Euro zu wechseln. Nach Rücksprache mit ihrem Chef kam sie dieser Bitte nach. Als der Mann den Laden verlassen hatte, bemerkte die 18-Jährige, dass sie lediglich 300 Euro zurückbekommen hatte. Den Täter – Halbglatze, helle Augen – beschreibt sie wie folgt: 45 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er sprach mit osteuropäischem Akzent, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und hatte ein auffälliges Tattoo an der Hand. Während der Betrugs war ein weiterer Mann im Laden: 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß. Er sprach ebenfalls mit osteuropäischem Akzent, war bekleidet mit einer schwarzen Kappe, schwarzer Lederjacke, schwarzer Hose, hatte ein auffälliges Muttermal am Mund und das identische Tattoo wie der Täter an der Hand. Ob es sich um einen Komplizen handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.