An der Berufsbildenden Schule für Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft (BBS), der Anna-Freud-Schule Ludwigshafen, hat es einen Wechsel gegeben. Oberstudiendirektorin Beate Engelhardt-Sikora geht nach fünfjähriger Tätigkeit in der Position der Schulleiterin zum Schuljahresende 2023/24 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Pia Pfoh-Ziegler tritt zum 1. August kommissarisch die Nachfolge an.

Sie studierte Erziehungswissenschaften an der Universität Koblenz-Landau, schloss dieses Studium 1995 als Diplom-Pädagogin ab und absolvierte ihr Referendariat an der BBS Hauswirtschaft/Sozialpädagogik Ludwigshafen mit den Fächern Sozialpädagogik und Psychologie. Der Schule blieb sie nach dem Referendariat als Lehrkraft treu. Seit 2014 arbeitete sie als Studiendirektorin bei der Schulleitung und betreute als Abteilungsleitung die Erzieher- und die Heilerziehungspflegeausbildung sowie die Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz.