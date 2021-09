Wie kann Ernährung der Umwelt, der Gesundheit und dem Genuss dienen? Dieser Frage geht das Heinrich-Pesch-Haus in einer vierteiligen Webtalk-Reihe nach. Sie beginnt am Mittwoch, 29. September.

Die Online-Veranstaltung richtet sich laut Pesch-Haus an alle Menschen, die sich für agrar-, umwelt- und ernährungspolitische Fragen interessieren, aber auch nach ethischer und praktischer Orientierung für ihren Lebens- und Ernährungsstil suchen. Bildungsreferent Thomas Steinforth, der die Reihe moderiert, hat vier Impulsgeber zu verschiedenen Schwerpunkten eingeladen.

Am 29. September lautet das Thema des ersten Webtalks „Agrar & Ernährung for future: Warum Lebensmittel klima-, umwelt- und gesundheitspolitisch so bedeutsam sind“. Impulsgeber ist Konstantinos Tsilimekis von Germanwatch. Die Reihe wird am 7. Oktober mit Nicole Podlinski, Bundesvorsitzende der Katholischen Landvolkbewegung, fortgesetzt. Ihr Thema ist: „Was sich ändern muss: Agrarwende als Baustein einer sozial-ökologischen Transformation“.

Auch Tiere sind Thema

Am 13. Oktober stehen Tiere im Mittelpunkt. Impulsgeberin Gudrun Schweisfurth, Philosophin und ehemalige Co-Geschäftsführerin der Hermannsdorfer Landwerkstätten, spricht über „Tiere achten – Tiere essen: Passt das zusammen?“. Der letzte Webtalk befasst sich laut Pesch-Haus mit der Ernährung von Kindern. Sarah Zorn, Ökotrophologin und „Kochbus“-Managerin von der Landeszentrale für Umweltaufklärung, gibt am 21. Oktober Tipps, wie man Kinder auf den Geschmack bringen kann, sich nachhaltig zu ernähren. Alle kostenlosen Webtalks beginnen um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis jeweils einen Tag vor der Veranstaltung, 16 Uhr, notwendig unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.