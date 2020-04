Seit Wochen leergefegte Toilettenpapierregale können dazu verleiten, auf Ersatzprodukte wie Küchenrolle oder Papiertaschentücher auszuweichen. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL), Bereich Stadtentwässerung, warnt eindringlich davor, andere Hygieneprodukte als Toilettenpapier in der Toilette zu entsorgen. Küchenrolle, Papiertaschentücher, Windeln und Feuchttücher gehörten in die Restmülltonne. Wegen ihrer Materialbeschaffenheit könnten sie sich im Kanal zusammenballen und zu Verstopfungen im Hausanschluss führen. Im Gegensatz zu Toilettenpapier bestünden diese Papiere und Tücher aus extra reißfestem Material und lösten sich auch nach langer Zeit im Wasser nicht auf. Die zähen Stränge verstopften Rohre und Kanäle, verfingen sich in Abwasserpumpen und brächten sie letztlich zum Stillstand.

„Speisereste gehören in die Biotonne“

„Es ist ein großer Aufwand, die Verstopfungen zu beseitigen und die Pumpen wieder in Betrieb zu nehmen, damit das Abwasser wieder fließen kann. Dieser Aufwand kostet Geld, welches alle Gebührenzahler mit ihrer Abwassergebühr zahlen“, erläutert Martin Kallweit, Leiter der Stadtentwässerung. Das Gleiche gelte für Speisereste, die besser in der Biotonne oder im Restmüll aufgehoben seien. Im Kanalsystem stellten sie ein gefundenes Fressen für Ratten dar. Speisereste und -fett, kombiniert mit Küchenrolle, Feucht- und Papiertaschentüchern bildeten in der Kanalisation eine Allianz, die Verstopfungen begünstige.