Während die Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) derzeit unter anderem versuchen, dem wuchernden Grün in der Stadt Herr zu werden, wird auch am WBL-Standort selbst kräftig gebaut. Der Grund: Eine neue Heizungsanlage entsteht. Und bald steht noch ein weiteres Projekt an.

Wer den WBL am Kaiserwörthdamm in Mundenheim besucht, sieht nahe des Eingangs das große Loch im Boden. Dort entsteht die neue Heizungsanlage, wie Peter Nebel berichtet. Er ist seit 2019 Leiter