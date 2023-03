Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zentrale der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL) am Kaiserwörthdamm in Mundenheim braucht eine neue Heizanlage. Eingebaut werden soll eine Holzhackschnitzelanlage. Denn Holzschnitzel produziert die WBL in Ludwigshafen selbst genug. Die Anlage könnte auch angrenzende Gebäude der Feuerwehr, des Rechenzentrums und einen nahen GAG-Wohnblock mit Wärme versorgen. Investitionskosten: 1,7 Millionen Euro.

Der Werkausschuss hat dem Vorhaben am Freitag bereits einstimmig zugestimmt. Die Entscheidung trifft der Stadtrat in der nächsten Sitzung am 19. September. Die bisherige Heizanlage mit zwei Erdgaskesseln,