Baum- und Heckenschnitt sowie Laub werden in diesen Tagen für die Grünabfallsammlungen unentgeltlich vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) abgeholt. Die genauen Termine finden Bürger im Abfall- und Wertstoffkalender sowie in der Abfall-LU-App. Der WBL weist darauf hin, dass Grünabfälle nur in gebündelter Form mitgenommen werden können. Dabei darf eine Länge von 1,50 Meter nicht überschritten werden, Äste und Wurzeln dürfen nicht dicker als zwölf Zentimeter sein. Lose Grünabfälle können auch in verrottbaren Säcken aus Jute oder Papier zum Abholen bereitgestellt werden. Grünschnitt in Kunststoffsäcken wird vom WBL liegengelassen.

In Stadtteilen mit Biotonne können lose Grünabfälle über die Biotonne entsorgt werden. Diese können auch bei allen drei Wertstoffhöfen in der Stadt kostenlos abgegeben werden.