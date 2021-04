Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) macht darauf aufmerksam, dass es wegen des Klimawandels vermehrt zu Unwettern mit starkem Niederschlag kommen kann. Der Schutz vor Wassermengen bei Starkregen sei eine Gemeinschaftsaufgabe. Die öffentliche Kanalisation sei dabei nur einer von vielen Bausteinen sei. Grundstückseigentümer sollten eigenverantwortlich ihr Gebäude vor einer Überflutung schützen.

Infos im Netz

Zu Beginn der Starkregensaison im Frühjahr erinnert der WBL daher an das Informationsangebot, das im Internet zum Schutz vor Überflutungen bereitgestellt wird. So ist auf einer Starkregengefahrenkarte grafisch dargestellt, wo sich das Wasser in welcher Tiefe bei einem Starkregenereignis sammelt, das statistisch nur alle 100 Jahre auftritt.

Grundlage dieser Berechnung bildete laut WBL ein digitales Geländemodell des Stadtgebiets. Eigentümer können Infos zu den Wasserständen bei Starkregen auf ihrem Grundstück online beantragen. Der Antrag auf Detailauskunft aus der Gefahrenkarte findet sich auf der Homepage der Stadt zum Thema Starkregenvorsorge. Ergänzende Auskünfte bieten eine Muldenkarte des Stadtgebiets sowie eine Broschüre zum Schutz vor Überflutungen in Folge von Starkregen.

Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung eine kostenfreie Beratung durch Fachleute der Stadtentwässerung zu den Vorsorgemöglichkeiten des jeweiligen Grundstücks an.

Noch Fragen?

Kontaktdaten zu den Experten sowie Infos zu dem Themenkreis finden sich im Netz unter www.ludwigshafen.de/wirtschaftsstark/wirtschaftsbetrieb-ludwigshafen-wbl/starkregenvorsorge.