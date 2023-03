Weil der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebs (WBL) für das Jahr 2023 beschlossen werden muss, bevor der Stadtrat am 15. März den Haushalt der Stadt vorlegen kann, haben sich die Mitglieder des Werkausschusses Ende vergangener Woche zu ungewöhnlich später Stunde zu einer Sondersitzung getroffen. Dem von WBL-Chef Peter Nebel vorgestellten Zahlenwerk wurde einstimmig zugestimmt.

Nach Kritik der Aufsichtsbehörde ADD an der Rechnungsmethodik sei der Wirtschaftsplan in einigen Punkten verändert worden, zeigte Nebel auf. Heraus kamen jedoch keine wesentlichen Veränderungen. „Geplant ist eine schwarze Null mit 64.000 Euro“, sagte der WBL-Chef. Aufwendungen und Erträge liegen bei rund 110 Millionen Euro.

Mit etwas Spannung erwartet wird der Abschluss der aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Es sei dafür eine „etwas erhöhte Vorsorge“ getroffen worden, sagte Nebel auf Nachfrage von Roman Bertram (CDU), ohne dabei ins Detail zu gehen. Von 802 ausgewiesenen Planstellen des WBL für 2023 sind derzeit rund acht Prozent nicht besetzt.

Leasing-Personal oder Mehrarbeit

Dies entspreche der Situation im Branchenvergleich und werde durch den Einsatz von Leasing-Personal oder Mehrarbeit des Stammpersonals bewältigt, erläuterte der Nebel. An Fremdfirmen vergebene Aufträge zum WBL zurückzuholen könne im Einzelfall günstiger sein, erläuterte er auf Nachfrage einen Vorgang. Dies sei aber nicht der Fall, wenn die Aufgaben spezielle Maschinen und Know-how erforderten und relativ selten im Jahr gebraucht würden. „Wir schauen, wo das geht“, versicherte er.

Eine größere Investition ist laut Plan für den Abriss und Neubau des Verwaltungsgebäudes am Kaiserwörthdamm nötig. Eine Summe von 4,5 Millionen Euro ist hier für das Jahr 2023 eingeplant, bis zur Fertigstellung 2025 werden nach aktuellem Planungsstand weitere 11,3 Millionen Euro fällig.

Gebührenerhöhung ab 2024 fällig

Für die Modernisierung und Erweiterung des Betriebsstandorts Wollstraße sind bis zum Jahr 2025 rund 8,5 Millionen Euro vorgesehen, davon zwei Millionen Euro für 2023. „In diesem Jahr wird wahrscheinlich auch die Arbeit für die Erweiterung der Deponie in Rheingönheim beginnen“, formulierte Nebel vorsichtig. Am Anfang stehen hier hohen Investitionen noch keine Erträge gegenüber, was sich über die Laufzeit jedoch ändern wird, wie auf Nachfrage aus dem Werkausschuss erläutert wurde.

Die größte Maßnahme der Stadtentwässerung ist der Baubeginn für die Kanalumlegung im Zusammenhang mit dem Projekt „Erneuerung Hochstraße Nord-City West“.

Weitergehen wird im Bereich Friedhöfe die Sanierung der Trauerhalle in Mundenheim sowie der Ehrenhalle auf dem Hauptfriedhof (jeweils 500.000 Euro in 2023). Der Verzicht auf die Anpassung der Gebühren für Schmutzwasser und Oberflächenwasser in 2023 soll durch die Auflösung der Gebührenrücklage kompensiert werden. Eine Gebührenerhöhung wird dann 2024 fällig. Stark gestiegene Preise verzeichnen die Bereiche Friedhöfe und der Bestattungsdienst, die Gebührenerhöhungen nötig gemacht hätten, meinte Nebel.