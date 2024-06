Seit Ende Mai sind am Wasserturm die Arbeiten für die neue Beregnungsanlage auf der Grünanlage abgeschlossen. „Parallel dazu hat der Stadtraumservice Mannheim auch viele neue Blumen gepflanzt. Jetzt schmücken 37 verschiedene Sorten die Gartenanlage am Friedrichsplatz – insgesamt rund 40.000 Pflanzen“, teilt die Verwaltung mit. Gearbeitet an der neuen Beregnungsanlage habe der Stadtraumservice seit Mitte Oktober, die Grünfläche war dafür abschnittsweise gesperrt worden. Die neue Anlage spart nach Angaben der Verwaltung wertvolles Trinkwasser, denn sie ist an einen neuen Brunnen angeschlossen, der ebenfalls eigens dafür gebaut wurde. Ein weiterer positiver Effekt: Mit der neuen Beregnungsanlage und der Fontänenanlage trage der Friedrichsplatz künftig durch seine Verdunstungseffekte bei steigenden Temperaturen zur Kühlung der Innenstadt bei. Nach eigenen Angaben hat die Stadt Mannheim 700.000 Euro in die neue Beregnungsanlage investiert. Auf einer Fläche von knapp 20.000 Quadratmetern seien rund 5000 Meter Rohrleitungen verlegt und 230 „Regner“ eingebaut worden.