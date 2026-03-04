Wie wird der Thomas-Nast-Park künftig aussehen? Diese Frage stand kürzlich bei einem Winterfest in der Anlage selbst im Mittelpunkt. Was die Besucher dort erfuhren.

Das Quartiersmanagement Horst, die städtische Grünflächenabteilung und das beauftragte Planungsbüro stellten bei der Veranstaltung die Umbaupläne für den Thomas-Nast-Park vor. In das Konzept eingeflossen sind nach Angaben der Stadt auch die Anregungen und Wünsche der Landauer, die sie im Herbst 2025 bei einer Bürgerbeteiligung geäußert hatten. Vor Ort konnten sie sich nun ein Bild davon machen, wie ihre Ideen umgesetzt werden sollen und welche Veränderungen den Park in Zukunft prägen werden.

„Unser Ziel ist es, den Park so weiterzuentwickeln, dass sich dort alle Generationen wohlfühlen – ob zum Entspannen, Spielen oder für Bewegung an der frischen Luft“, wird Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) in einer Mitteilung der Stadt Landau zitiert. Besonders freue ihn, dass viele Ideen und Wünsche der Bürger in die Planung eingeflossen seien. „Der Park ist ein Ort für alle – und deshalb ist es wichtig, dass ihn auch alle mitgestalten können.“

Klare Struktur und mehr Sicherheit

Die besonders häufig genannten und priorisierten Wünsche – wie Schaukeln, Rutschen, Wasserspiele, ein Trinkwasserbrunnen, Kletterangebote, Trampoline, ein Fitnessparcours beziehungsweise Calisthenics-Bereich sowie zusätzliche Sitzmöglichkeiten – seien gezielt aufgegriffen und konkret in die Planung eingearbeitet worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, eine detaillierte Analyse des Ist-Zustands sowie die Empfehlungen eines integrierten Entwicklungs- und eines Freiraumkonzepts bildeten demnach die Grundlage der Planung. Das daraus entstandene Gesamtkonzept gebe dem Park eine klare Struktur und stärke zugleich Aufenthaltsqualität, Sicherheit, Barrierefreiheit, ökologische Wirkung und soziale Integration, so die Stadt.

Treffpunkt für alle Generationen

Im nördlichen Bereich ist demnach ein Wasserspielplatz vorgesehen, im Westen werden der Bolzplatz saniert und eine Calisthenics-Anlage errichtet, die vielseitige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten bietet. Die erweiterte Fläche im Süden soll zu einer Abenteuerspiellandschaft umgestaltet werden. Der östliche Teil bleibt als weitläufige Wiesenfläche erhalten und wird durch zusätzliche Spielangebote ergänzt. Die neu gestaltete Parkmitte soll zum Treffpunkt und Veranstaltungsort für alle Generationen werden.

Im Verlauf dieses Jahres soll laut Stadt die Entwurfsplanung der Förderbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Bei einer positiven Entscheidung können anschließend die Bauleistungen ausgeschrieben werden, die Umsetzung könnte dann voraussichtlich ab 2027 beginnen.

Im Netz

Die Entwurfsplanung und die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sind auf der Webseite des Quartiersmanagements Horst unter www.landau-horst.de zu finden.