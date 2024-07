Kurz nach der Eröffnung kam es im neuen Autismuszentrum in Oggersheim während der Weihnachtsferien 2022 zu einem schweren Wasserschaden. Durch einen Rückstau war Fäkalwasser aus der Kanalisation in die Räume eingedrungen. Wegen versicherungsrechtlicher Fragen hat sich bei der Sanierung einiger Räume lange Zeit nichts bewegt. Nun endlich laufen die Arbeiten und ein Ende ist in Sicht.

Ein Abwasserrohr außerhalb des Hauses war verstopft. Abwasser hatte sich zurückgestaut. Und während der Schließung zum Jahreswechsel 2022/23