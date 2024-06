Die Straßenbahnhaltestelle LU-Rathaus wird am Montag wieder für den öffentlichen Betrieb freigegeben. Das teilt die Stadt mit. Die Haltestelle war nach Starkregen in den Tagen nach Pfingsten gesperrt worden, weil Wasser eingedrungen war. Um den Wasserschaden zu beheben, wurden laut Stadt die Deckenplatten und die darunterliegenden künstlichen Mineralfasern entfernt. Der gesamte Bereich sei vollständig gereinigt worden. Im nächsten Schritt sollen die Begrenzungen für die Fahrgastführung wieder aufgestellt, die Taubenschutznetze angebracht und die Anzeigeelemente an der Haltestelle freigelegt werden. Straßenbahnen hielten während der Renovierungsarbeiten nicht mehr an der Haltestelle unter dem Rathaus-Center.