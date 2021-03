[Aktualisiert Dienstag, 0.05 Uhr] Wegen eines Wasserrohrbruchs in Ludwigshafen werden dort mehrere Straßenbahnen umgeleitet. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH am Montagabend mitteilte, sind die Linien 4, 4A, 9 und 10 betroffen. Zudem könne es im gesamten Stadtgebiet zu einer Trübung des Wassers kommen, wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) berichteten. Betroffene Bürger sollten das Wasser länger laufen lassen, um die Leitungen zu spülen. Vereinzelt könne es auch zu einem Druckabfall im Netz kommen.

Der Wasserrohrbruch beschäftigte die Feuerwehr und Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) seit Montagabend. Keller wurden geflutet, die Frankenthaler Straße und die dort verlaufenden Straßenbahnschienen wurden unterspült, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Der Rohrbruch im Bereich der Frankenthaler Straße/Lorientallee im Stadtteil Mitte sei um 17.42 am Montag gemeldet worden, so die Feuerwehr. Der betroffene Straßenbereich wurde gesperrt, die Straßenbahnen der Linien 4, 4A, 9 und 10 wurden gestoppt, wie die RNV mitteilte. „Es handelt sich um einen massiven Wasseraustritt“, berichtete Feuerwehrchef Stefan Bruck der RHEINPFALZ. Eine große Menge Wasser sei zudem in den Keller eines großen Gebäudes gedrungen, das in unmittelbarer Nähe zur Unglücksstelle liegt. „Wir rechnen damit, dass der Einsatz noch die ganze Nacht dauern wird“, sagte Bruck am Abend.

Zeitweise, so hieß es in einer Mitteilung gegen Mitternacht, seien sieben Pumpen mit einem Durchsatz von 12.400 Litern pro Minute gelaufen, um den Keller auszupumpen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils Mitte seien mit zehn Fahrzeugen und 41 Feuerwehrleuten im Einsatz gewesen. Da immer noch Wasser aus der defekten Leitung nachlaufe, rechne man damit, dass der Einsatz noch die ganze Nacht weitergehe.