Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) geht derzeit davon aus, dass der gesperrte Straßenbahn-Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Oggersheim bzw. Ebertpark frühestens am Freitag, 9. April, wieder freigegeben werden kann. Der Grund: Bei einem Wasserrohrbruch am Montagabend in der Frankenthaler Straße wurden die Bahnschienen unterspült. Seitdem ist die Bahnstrecke unterbrochen. Betroffen sind die Linie 4, 4A, 9 und 10. Sie werden derzeit umgeleitet. Nähere Informationen im Netz unter www.rnv-online.de.