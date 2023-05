In der Walther-Rathenau-Straße in Oggersheim hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in einer Hauptleitung ein Wasserrohrbruch ereignet. Aufgrund der Reparaturarbeiten müssen Teile der Fahrbahn bis einschließlich Donnerstag für den Verkehr gesperrt werden, informieren die Technischen Werke (TWL), die vor Ort sind, um den Schaden zu beheben. Alle Kunden seien wieder mit Wasser versorgt. Die Rathenau-Straße wurde in beiden Richtungen auf einem Teilstück von rund 50 Metern für den Verkehr gesperrt. Die Straßensperrung bleibt voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag bestehen. Die betroffenen Anwohner seien verständigt worden.