In der Prälat-Caire-Straße 7 in Oggersheim hat sich auf Höhe des Real-Markts am Montag gegen 9 Uhr ein Wasserrohrbruch ereignet. Die TWL Netze ist nach eigenen Angaben dabei, der Störung auf den Grund zu gehen, sprich: Die Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sind vor Ort, um den Schaden zu beheben. Zur Dauer der Maßnahme kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Darüber hinaus ist die Kundenhotline der TWL wegen einer Störung im Telefonnetz derzeit nur bedingt erreichbar. Die TWL bitten um Verständnis und darum, entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.