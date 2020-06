Die Buslinien 84, 87 und 97 werden bis auf Weiteres wegen eines Wasserrohrbruchs in Edigheim im Bereich Oppauer/Bannwasserstraße in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Oppau (BASF Tor 12 und 13) und Kranichstraße über die L 523 und B 9 umgeleitet. Danach geht es nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Rüdigerstraße, Edigheim Kirche und Ostringplatz entfallen auf der Linie 84. Die Haltestellen Oppau Friedhof, Edigheim Friedhof und Ostringplatz können von der Linie 87 nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Linie 86 auszuweichen. Die Nachtbuslinie 97 wird an der Haltestelle Oppau getrennt: Die Busse vom Berliner Platz verkehren über den oben genannten Umleitungsweg bis zum Halt Kranichweg. Danach geht es weiter über den regulären Linienweg in Richtung Londoner Ring und von dort über die B 9 wieder zurück nach Oppau und zum Berliner Platz. Zwischen den Haltestellen Oppau und Ostringplatz ist ein Pendelverkehr eingerichtet.