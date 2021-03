Die Reparaturarbeiten an der geborstenen Wasserhauptleitung in der Frankenthaler Straße (West) sind am Mittwoch abgeschlossen worden. Das haben die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitgeteilt. Die Schadensstelle sei lokalisiert worden, die Leitung seit 14.45 Uhr wieder in Betrieb. Die Reparaturen zur Wiederherstellung des Gleiskörpers wurden von den TWL beauftragt. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) kann es noch länger als eine Woche dauern, bis Straßenbahnen dort wieder fahren können. Am Montagabend war die Wasserhauptleitung gebrochen. Die TWL führen als Ursache Materialermüdung an. Am Mittwoch könne es in Einzelfällen noch bei einigen wenigen Haushalten zu Eintrübungen im Wasser kommen, diese seien aber gesundheitlich unbedenklich.