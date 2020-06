Rund drei Monate nach der Unterbrechung der Runde hat die Zweite Wasserball-Bundesliga Süd als letzte der vier zweiten Ligen die Saison für beendet erklärt. Die Spielzeit wird laut Klassenleiter Daniel Waas nicht gewertet. Es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Ein 16:13-Erfolg bei der SGW Leimen/Mannheim war Mitte Februar der letzte Auftritt des WSV Vorwärts Ludwigshafen. Schon das für den 7. März geplante Rückspiel beider Mannschaften hat wegen der in Ludwigshafen noch ein wenig strengeren Vorgaben als anderenorts nicht mehr stattgefunden. Der Abbruch der Saison war deshalb für WSV-Trainer Pierre Hilbich ein überfälliger Schritt. „Wir dürfen ja noch immer nicht trainieren. Wie hätten wir da noch einmal mit der Saison beginnen sollen?“ Seine Kritik richtet sich an die Funktionäre: „In den anderen Ligen hat man diese Entscheidung schon vor über einem Monat getroffen.“

Noch wichtiger sei nun der Ausblick, ob und wie und vor allem ab wann die neue Saison gespielt werden kann. Mehr als Trockentraining in Kleingruppen ist in Ludwigshafen bislang nicht möglich. Immerhin mache der nun verkündete Abbruch den Weg frei für die Planungen. „Ideen für die neue Runde gibt es schon ein paar“, deutet der Trainer an. Wie Hilbich weiter ausführt, werde sich im WSV-Kader vermutlich einiges bewegen. Sicher ist bisher, dass der Übungsleiter ein weiteres Jahr die Verantwortung als Trainer tragen wird. Ihm zur Seite steht künftig Martin Görge als spielender Co-Trainer.