Es gab eine Zeit, da war er mal populärer. In der Klapsmühl’ am Rathaus blieben einige Plätze frei , als der Stand-up-Comedian Hennes Bender nun in Mannheim gastierte. Dabei stimmt unbedingt, was der Titel verspricht: „Wiedersehn macht Freude“. Ein pralles, kurzweiliges Programm, in dem sich der 56-Jährige schlagfertig zeigt.

Die Überschrift auf den Plakaten wie im Programmheft der soeben eröffneten Spielzeit geht, wie schon mancher Titel von Comedian Hennes Bender („Komm geh weg“, „Egal