Eine Person ist am Donnerstagmorgen bei einem Kellerbrand in Oggersheim leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die Feuerwehr um 11.15 Uhr in die Lore-Dauer-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Erste Erkundungsmaßnahmen ergaben, dass sich im ersten Obergeschoss eine Person im sicheren Bereich befand. Eine weitere Person aus dem Erdgeschoss wurde mit leichter Rauchgas-Intoxikation dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Im Keller stand eine Waschmaschine in Flammen, welche in kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Das Treppenhaus und die Wohnung im Erdgeschoss wurden mittels maschinellen Lüftern entraucht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Mann und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.