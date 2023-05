Man kann den Waschbären tief in die Augen schauen. Das nagelneue „Mural“ des Künstlers „Svlech“ zeigt diese Tiere im Großformat auf mehreren Seiten des Trafohäuschens der Technischen Werke (TWL) in der südlichen Ludwigstraße.

Ermöglicht wurde das Projekt im Stadtzentrum durch das Landesförderprogramm Innenstadt-Impulse. „Das kleine Gebäude nimmt eine zentrale Position ein und eignet sich daher bestens für einen künstlerisch gestalteten Blickfang. Wir freuen uns sehr darüber, dass die TWL sich bereiterklärt haben, ihr Trafohaus dafür bereitzustellen“, sagt Christoph Keimes als Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom. Es sei eine weitere Aufwertung der Aufenthaltsqualität in der City.

Team von „Quaer“ knüpft Kontakt

Das ortsansässige Team von „Quaer“, das auch schon die Wandkunstreihe „Muralu“ betreute, knüpfte den Kontakt zum Künstler: dem seit zehn Jahren in Mannheim beheimateten Graffiti-Experten „Svlech“. Die Waschbären als Motiv habe er einerseits gewählt, da sie eine freundliche Ausstrahlung hätten, und weil es sie andererseits mitunter auch in die Städte ziehe, sagte „Svlech“. Fertiggestellt wurde das Werk am Donnerstag.