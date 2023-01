Wer eine wegweisende Zukunftsrede der OB erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Ludwigshafen steckt in einer schweren Krise. Die Stadt hat kein Geld mehr, muss massiv sparen. Die City wird in den kommenden Jahren zur Dauerbaustelle. Wie Rathausabriss und die Straßenbauprojekte finanziert werden sollen, ist genauso offen wie die Frage, wo ein neues Rathaus hin soll. Die City verkommt. Viele Bürger spüren einen Abschwung. Wer sich von Steinruck Orientierung in der Krise versprochen hatte, bekam die Botschaft vermittelt: Jammern hilft nicht. Ärmel hochkrempeln und zusammenhalten – dann wird’s schon werden. Das reicht nicht.