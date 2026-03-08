17 Ärztinnen und Ärzte aus Ludwigshafener Praxen und Krankenhäusern wurden vom Magazin Focus-Gesundheit zu „Top-Medizinern“ gekürt. Doch was steckt hinter dem Label?

Das Magazin Focus-Gesundheit ist Teil der Burda-Verlagsgruppe aus Offenburg, zu der auch Magazine wie die Bunte gehören. Das begehrte Siegel „Top-Mediziner“ gibt es schon seit 1993 – und es ist nicht unumstritten. 2023 beurteilte ein Münchener Gericht die Praktik, dass Focus für die Selbstwerbung mit den Siegeln Geld verlangte, sogar als irreführend. 2025 wurde das Urteil in Revision wieder aufgehoben. Allerdings war dieses Urteil zunächst nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof entschied schließlich im September 2025, dass das Siegel rechtmäßig sei. Das Siegel sei erkennbar als redaktionelle Empfehlung des Magazins.

Mehr als 40.000 Ärzte befragt

Doch wie kommt ein Arzt überhaupt zu dem Titel „Top-Mediziner“? Der Focus erklärt auf seiner Website auch die Methodik, mit der er zu seiner Einordnung kommt. Demnach bediene man sich vor allem öffentlicher Datenquellen und einem Fragebogen, der Medizinern zugestellt wird, die bestimmte Voranforderungen erfüllen. Dazu gehören laut Focus unter anderem eine vorhandene Weiterbildungsbefugnis, eine leitende Funktion in einem Krankenhaus oder wissenschaftliche Veröffentlichungen. Im Fragebogen sollen die Ärzte – laut Focus rund 42.000 – dann unter anderem angeben, wie es um ihre medizinischen Qualifikationen und ihr Behandlungsangebot steht.

Auch der Ruf der Ärzte spielt eine Rolle. So haben laut Focus die Empfehlung von Kollegen im Fragebogen einen Einfluss auf die Endbewertung, ebenso wie Empfehlungen von Krankenhäusern und Reha-Kliniken. „Patientenbewertungen aus dem Internetportal Google berücksichtigen die Rechercheure gering gewichtet ebenso“, so Focus.

Werbung mit Siegel kostenpflichtig

Am Ende ergebe sich aus insgesamt fünf Bewertungskriterien eine Gesamtpunktzahl. Die bestbewerteten Ärzte bekommen dann die Auszeichnung vom Magazin. Auf der Internetseite ist außerdem ihr Abschneiden in den verschiedenen Unteraspekten einsehbar. Viele Patienten verließen sich auf die Bewertung, schreibt Focus selbst in einem Werbeflyer. Das Portal betont aber auch: „Medizinische Qualität ist nicht in jedem Detail erfassbar. Die Qualifikation der vielen Ärztinnen und Ärzte ohne Nennung in den Empfehlungslisten wird nicht infrage gestellt.“

Einen ausgezeichneten Arzt kostet es übrigens um die 2000 Euro im Jahr, wenn er mit dem Siegel werben will. Doch wie bewerten andere Akteure die Rangliste? Taugt sie zur Beurteilung eines Mediziners?

Verbraucherzentrale empfiehlt mehr Quellen

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sieht das Siegel zumindest nicht unkritisch. Ratsuchende könnten die Liste zwar durchaus als zusätzliche Information nutzen, so eine Sprecherin auf Anfrage. Allerdings erscheine die „gegenseitige Reputation und das nicht nachvollziehbare Fehlen von durchaus auch geeignet erscheinenden Praxen als problematisch“. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, verschiedene Quellen für die Arztsuche kritisch zu nutzen, zum Beispiel Hinweise der eigenen Krankenkasse, über die Patientenhotline 116117, von verschiedenen privaten Bewertungsportalen, über Bekannte, und gegebenenfalls über Selbsthilfe- und Interessenvereine. Patientengespräche seien immer wichtig und vor bestimmten Eingriffen sei eine Zweitmeinung ratsam, so die Verbraucherschützer.

Klinikum ist stolz auf Ärzte

Kliniken in Ludwigshafen sehen sowohl Positives als auch Negatives an der Ärzteliste. „Der Vorteil von Empfehlungslisten liegt darin, dass sich Patientinnen und Patienten einfach, verständlich und transparent über die Gesundheitsversorgung in ihrer Region informieren können. Im Umkehrschluss bedeutet eine solche Liste aber keinesfalls, dass die nicht empfohlenen Fachexpertinnen und -experten keine exzellenten Ärztinnen und Ärzte sind“, so eine Sprecherin des Klinikums Ludwigshafen auf Anfrage.

Einen Platz auf der Liste strebe man nicht ausdrücklich an. Gleichzeitig sei man stolz, „in solch einem renommierten Medium anhand empirischer Fakten aufgenommen zu sein.“ Das Klinikum hatte in einer Pressemitteilung das Vorkommen eigener Ärzte auf der Liste öffentlich verkündet – die weitere, kostenpflichtige Werbung mit dem Siegel nutze man allerdings nicht, so die Sprecherin.

Stiftskrankenhäuser setzen auf offizielle Stellen

Das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus sieht die Sache ähnlich. Einige Mediziner hätten sich viel Zeit für den Fragebogen genommen, man schreibe es den Mitarbeitern allerdings nicht vor, sich daran zu beteiligen, so eine Sprecherin des Krankenhauses. „Die meisten legen viel Wert auf die Auszeichnung. Es werden ja auch Mediziner ausgezeichnet, die sich stark für die Weiterentwicklung ihres Faches und die Patientenversorgung engagieren und das darf gerne anerkannt werden. Dahingegen haben wir auch sehr gute Mediziner, die aus Bescheidenheit oder anderen Gründen nicht teilnehmen und nicht ausgezeichnet werden“, so die Sprecherin weiter.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft betone der Sprecherin zufolge, dass gesetzliche Qualitätssicherungen verlässlicher seien als privatwirtschaftliche Rankings. „Dazu kommt, dass die Nutzung des Focus-Siegels und anderer entsprechender Siegel für Werbezwecke durch Krankenhäuser kostenpflichtig ist. Damit ist ein hoher Geldbetrag verbunden. Wir setzen deshalb weiter auf offizielle Zertifizierungen“, so die Sprecherin.