In diesen Tagen sind Kinder wieder mit ihren Laternen unterwegs gewesen. Wer dabei war, hat diese besondere Atmosphäre sicher genossen und sich mit ihnen gefreut. Vielleicht kamen auch Erinnerungen an die eigene Kindheit wieder ins Gedächtnis, an dieses und noch andere schöne Erlebnisse in der eigenen Kindheit. Und vielleicht kam auch noch die Erinnerung auf, dass dieser Lichterumzug nicht für sich selbst steht, sondern dafür, dass St. Martin ein Vorbild der Nächstenliebe ist. Er hat seinen Mantel mit dem Bedürftigen geteilt und damit die Welt ein wenig aus dem Dunkel der sozialen Kälte herausgeholt.

Gerade das ist in dieser Zeit ein wichtiges Signal. Die Inflation bringt nicht wenige Menschen an den Rand der Existenz. Die wachsende Zahl derer, die sich Lebensmittel bei den sogenannten Tafeln holen, ist dafür ein sprechendes Zeichen. Die Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren, kommen an ihre Grenzen. Sie zu unterstützen mit Zeit, Engagement und Spenden wird immer wichtiger. Mit ihnen bekommt der Heilige ein zeitgemäßes Gesicht, auch über seinen Gedenktag hinweg.

Alban Meißner Foto: Dekanat/gratis

Mit Freude und Humor

Der 11.11. ist aber nicht nur der Gedenktag von St. Martin. An diesem Tag eröffnen die Karnevalsgesellschaften mit der Straßenfasnacht die närrische Saison. Ausgelassenheit, Freude und Spaß daran sind hier die dominierenden Assoziationen. Was auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun hat, gehört doch enger zusammen, als man glaubt. Nicht nur, dass beides sich auf der Straße abspielt: die Straßenfasnacht und der Martinsumzug.

„Gott liebt einen fröhlichen Geber“, heißt es in der Bibel (2 Kor 9,7). Der Martinsumzug erinnert uns daran, was unsere Aufgabe ist: Solidarisch mit unseren Mitmenschen zu sein, die Straßenfasnacht dagegen, wie wir das tun sollen: Mit Freude und Humor. Denn das lässt uns das Leben leichter ertragen, vor allem das Schwere und Bedrückende daran. So wünsche ich Ihnen in den kommenden Tagen viel Freude, beim Feiern und beim Helfen.

Der Autor

Alban Meißner (59) ist Pfarrer der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus.